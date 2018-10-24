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24. 10. 2018

В Гомеле школьники на каникулах смогут бесплатно ездить в маршрутках

В Гомеле учащиеся младших классов во время осенних каникул могут ездить в маршрутках бесплатно. Для этого маленьким пассажирам нужно будет предъявить водителю фликер.

В УВД Гомельского облисполкома сообщили, что с 29 октября по 7 ноября в Гомеле пройдет профилактическая акция «Фликер вместо проездного». В эти дни учащиеся 1-4 классов смогут ездить в маршрутных такси городского сообщения бесплатно, но с условием: нужно предъявить водителю световозвращающий элемент. 
 
Перевозчики единогласно поддержали инициативу ГАИ.

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