В Беларуси пока не планируют повышать цену железнодорожных билетов

В Беларуси пока не планируют повышать стоимость проезда железнодорожным транспортом, сообщил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак. Также чиновник рассказал, от чего зависит изменение скорости поездов.

Глава Минтранса отметил, что скорость практически на 100% зависит от состояния инфраструктуры. В Беларуси установленная скорость движения пассажирских поездов составляет 140 км/ч. Во всем мире принято, что скоростные поезда развивают скорость в пределах 160 км/ч, но в Беларуси их нет как таковых.

Уже сегодня есть участки ж/д путей, например, от Бреста до Барановичей, где поезда могут развивать скорость в 200 км/ч. Однако любое увеличение скорости пассажирских поездов уменьшает количество грузовых поездов, которые следуют со скоростью 90 км/ч. И это будет сказываться на доходах БЖД, которая, по словам министра, ни одного рубля не берет на инфраструктуру из бюджета.

Деятельность Белорусской железной дороги во многом зависит от успешности грузовых перевозок, пишет БелТА . Чтобы компенсировать выпадение грузовых перевозок, придется поднимать цены для пассажиров, но БЖД пока не видит необходимости повышать стоимость билетов, отметил Анатолий Сивак.