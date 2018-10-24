Лента RSS
Подписаться на ленту
24 октября 2018, среда, 20:05
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,41
24. 10. 2018

В Беларуси пока не планируют повышать цену железнодорожных билетов

Источник фото: Telegraf.by

В Беларуси пока не планируют повышать стоимость проезда железнодорожным транспортом, сообщил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак. Также чиновник рассказал, от чего зависит изменение скорости поездов.

Глава Минтранса отметил, что скорость практически на 100% зависит от состояния инфраструктуры. В Беларуси установленная скорость движения пассажирских поездов составляет 140 км/ч. Во всем мире принято, что скоростные поезда развивают скорость в пределах 160 км/ч, но в Беларуси их нет как таковых.
 
Уже сегодня есть участки ж/д путей, например, от Бреста до Барановичей, где поезда могут развивать скорость в 200 км/ч. Однако любое увеличение скорости пассажирских поездов уменьшает количество грузовых поездов, которые следуют со скоростью 90 км/ч. И это будет сказываться на доходах БЖД, которая, по словам министра, ни одного рубля не берет на инфраструктуру из бюджета.
 
Деятельность Белорусской железной дороги во многом зависит от успешности грузовых перевозок, пишет БелТА. Чтобы компенсировать выпадение грузовых перевозок, придется поднимать цены для пассажиров, но БЖД пока не видит необходимости повышать стоимость билетов, отметил Анатолий Сивак.

Это Интересно
Актуальное
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

30 лет - такой возраст, когда не знаешь, начать ли деньги внукам откладывать, или пойти пупок проколоть.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.