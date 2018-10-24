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24. 10. 2018

СМИ сообщили о задержании главы Пуховичского района и бизнесмена

Иван Гумовский (слева) и Сергей Ленковец

На днях сотрудники правоохранительных органов задержали в Марьиной Горке председателя Пуховичского райисполкома Сергея Ленковца и крупного местного бизнесмена Ивана Гумовского, о чем сегодня сообщил TUT.BY со ссылкой на источники в бизнес-кругах. В МВД эту информацию пока не комментируют.

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Массовые задержания чиновников и бизнесменов в Пуховичском районе прошли в понедельник, 22 октября. Силовики задержали главу Пуховичского райисполкома Сергея Ленковца, директора «Пуховичского агропродукта» Ивана Гумовского и «ряд управленцев». «Насколько я знаю, инкриминируется получение и дача взяток», — цитирует портал знакомого Гумовского.
 
Сергей Ленковец руководит Пуховичским районом почти три года, перевелся сюда после того, как шесть лет был председателем Березинского райисполкома. Иван Гумовский возглавляет «Пуховичский агропродукт», куда входит группа компаний («Пуховичиторг», «Пуховичимясопродукт», «Пухововичиагрострой», свинокомплекс «Пуховичи», «Шершуны -Агро», «Дукорский маёнтак», «БелИнАвто»). В 2016 году его назвали «Человеком года Минщины».

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