Банкам запретят самим менять ставки по кредитам и взимать плату за ряд услуг

С 29 октября в Беларуси начнут действовать изменениям в Банковский кодекс, в соответствии с которыми банкам будет запрещено в одностороннем порядке менять процентные ставки по кредитам и вкладам, а также взимать плату за оказание некоторых услуг.

После вступления изменений в Банковский кодекс в силу банки не будут вправе самостоятельно увеличивать процентные ставки по кредитам и уменьшать ставки по депозитам. Исключение - если договором установлена ставка, изменение которой осуществляется вне зависимости от решения банка. Это касается тех случаев, когда проценты по кредиту или вкладу привязаны к ставке рефинансирования.

Также банки не смогут навязывать клиенту дополнительную услугу, не предоставив права выбора. Например, если условием для предоставления кредита является наличие страховки или оценка стоимости недвижимости, то клиент сможет самостоятельно выбрать страховую компанию или оценщика.

Если клиент отказывается от дополнительных платных услуг, банки обязаны предложить альтернативный вариант кредита (сопоставимого по суммам и срокам) без таких услуг.

Банкам запретят взимать плату за предоставление сведений об условиях кредитования и рассмотрение заявления о предоставлении кредита, за открытие банковского счета и зачисление на него кредита, если это предусмотрено договором.

Люди смогут досрочно погашать потребительские кредиты с уплатой процентов за срок пользования кредитом и при этом не уведомлять об этом банк. Взимание неустойки за досрочный возврат кредита недопустимо.