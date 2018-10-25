Поезд Минск-Адлер застрял в пути из-за наводнения в Краснодарском крае

Белорусская железная дорога предупреждает об изменении в движении поездов в связи с наводнением в Краснодарском крае России. На Северо-Кавказской железной дороге ограничено движение поездов, отметили сегодня в пресс-центре БЖД.

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В частности, поезд Минск-Адлер, который отправился из белорусской столицы два дня назад, из-за наводнения застрял на станции Энем-2. По расписанию он должен был прибыть в Адлер сегодня в час дня и спустя четыре часа отправиться по обратному маршруту.

В БЖД отметили, что с 25 по 28 октября продажа билетов на поезда №302/301 Минск-Адлер-Минск (отправлением из Минска и Адлера 25 и 27 октября), на поезда №359/360 Калининград-Адлер формирования РЖД (отправлением из Калининграда 26 октября и из Адлера 25 октября), будет осуществляться до станции Ростов.

Российская железная дорога принимает меры по доставке пассажиров другими видами транспорта до станций назначения. В РЖД сообщили, что более 30 поездов задерживаются, а пассажиров перевозят между подтопленными станциями на автобусах. Восстановление движения по железной дороге может занять до трех суток.