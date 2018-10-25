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25. 10. 2018

И навоз развозить, и сеять: Лукашенко рассказал о задачах правительства

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

В четверг, 25 октября, во время доклада первого заместителя премьер-министра Александра Турчина президент Александр Лукашенко «по-народному» объяснил, чем должно заниматься белорусское правительство. «Придется делать все: и навоз вывозить на поля, и сеять, и убирать, и у станка стоять, и технологиями заниматься», - подчеркнул глава государства.

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Александр Лукашенко отметил, что уделяет большое внимание стилю работы правительства. Ему поступают сигналы, что министры видят свою работу в том, что они будут заниматься стратегией развития страны, а не повседневными делами. Однако правительство всегда занималось реальным сектором экономики и прочими вопросами, и сейчас при необходимости отправится работать в поле. 
 
«Правительство, которое будет сидеть в кабинетах и вырабатывать некую стратегию, в Беларуси не нужно», - предупредил президент.
 

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