В Орше милиция задержала двух торговцев оружием

Двое жителей Орши задержаны за торговлю оружием прямо в момент совершения сделки. Они пытались сбыть пистолет ТТ и револьвер системы Нагана за 1200 долларов, сообщили 25 октября в министерстве внутренних дел Беларуси.

Торговцев оружием, неработающих жителей Орши 35 и 63 лет, задержали с поличным сотрудники ГУБОПиК МВД. Они продавали пистолет ТТ и револьвер системы Нагана и хотели за них выручить 1200 долларов.

Во время разбирательства выяснилось, что в начале сентября в Дубровенском районе мужчины продали самодельный пистолет с глушителем под патроны калибра 9 мм и пистолет «Беретта» аналогичного калибра.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело за незаконную торговлю оружием. В МВД уточнили, что один из фигурантов ранее был судим за торговлю людьми.