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25. 10. 2018

В Орше милиция задержала двух торговцев оружием

Двое жителей Орши задержаны за торговлю оружием прямо в момент совершения сделки. Они пытались сбыть пистолет ТТ и револьвер системы Нагана за 1200 долларов, сообщили 25 октября в министерстве внутренних дел Беларуси.

Торговцев оружием, неработающих жителей Орши 35 и 63 лет, задержали с поличным сотрудники ГУБОПиК МВД. Они продавали пистолет ТТ и револьвер системы Нагана и хотели за них выручить 1200 долларов. 
 
Во время разбирательства выяснилось, что в начале сентября в Дубровенском районе мужчины продали самодельный пистолет с глушителем под патроны калибра 9 мм и пистолет «Беретта» аналогичного калибра.
 
В отношении задержанных возбудили уголовное дело за незаконную торговлю оружием. В МВД уточнили, что один из фигурантов ранее был судим за торговлю людьми.

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