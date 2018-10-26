ГАИ усиливает контроль за передвижением сельхозтехники на дорогах

26 октября стало известно, что в ближайшее время сотрудники Госавтоинспекции будут усиленно контролировать сельскохозяйственную технику на дорогах Беларуси. Это связано с изменениями погодных и дорожных условий, а также с участившимися случаями ДТП с ее участием.

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Правоохранители намерены усилить контроль не только за проездом сельхозтехники, но и за движением крупногабаритных, тяжеловесных транспортных средств, особенно в темное время суток. Они также проведут обследования всех сельхозпредприятий, чтобы выяснить, соблюдается ли порядок допуска к участию в дорожном движении водителей и транспортных средств, соответствует ли техника технической документации завода-изготовителя.

Кроме того, инспекторы обратят особое внимание, оборудована ли сельхозтехника световозвращающей маркировкой и внешними световыми приборами, как того требует законодательство. При выявлении нарушений они выдадут предписания руководителям организаций и проследят, чтобы они были выполнены, и проинформируют о таких фактах транспортную инспекцию.

В ГАИ напомнили, что крупногабаритный транспорт может передвигаться по дорогам общего пользования лишь при наличии разрешения от «Белдорцентра». На его кабине должен быть включен маячок оранжевого цвета. Если ширина машины превышает три с половиной метра, то крайние габариты по ширине должны быть оборудованы оранжевыми проблесковыми маячками.

произошло страшное ДТП. Водитель легкового автомобиля Renault не заметила установленный позади трактора, который ехал в попутном направлении, прицеп с плугами и врезалась в него. Четыре человека погибли, один получил тяжелые травмы. Неделю назад в Чериковском районе. Водитель легкового автомобиля Renault не заметила установленный позади трактора, который ехал в попутном направлении, прицеп с плугами и врезалась в него. Четыре человека погибли, один получил тяжелые травмы.