Лукашенко: у нас с Киевом нет неразрешимых проблем

Между Украиной и Беларусью не существует неразрешимых проблем. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на Форуме регионов в Гомеле, где присутствовал и его украинский коллега Петр Порошенко.
По словам Лукашенко, Минску и Киеву всегда удавалось находить взаимоприемлемые решения. "Между нами не существует неразрешимых проблем. Минск и Киев всегда находили взаимоприемлемые решения. Думаю, что по итогам переговоров будут расставлены необходимые акценты по всем вопросам. Мы можем в конструктивной атмосфере обсуждать любые, порой, очень сложные темы", - отметил глава Беларуси.
Также Лукашенко заявил, что его страна готова включиться в конфликт между Украиной и Российской Федерацией для его разрешения.
"Вопрос войны в Украине в последнее время политизирован…Совсем рядом, у нашего порога, у наших братьев гибнут люди. Конфликту вроде бы нет конца. Цель одна, и я это знаю по президенту Украины и, скажу откровенно, по многим вовлеченным в этот конфликт - цель прекратить эту войну, цель - сохранить единую и неделимую Украину. Нельзя эту проблему оставить нашим детям для разрешения. Это будет преступление перед теми, кто придет после нас. И здесь мало договориться России и Украине. Можно договориться, но этого мало. Потеряно доверие друг к другу. Чтобы быть абсолютно однозначным. Наша позиция. Позиция Беларуси. Мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть", - сказал он.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что пребывание украинцев в Беларуси можно назвать потенциально опасным.
Источник: korrespondent.net
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