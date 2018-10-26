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26. 10. 2018

В Беларуси будут развивать ипотечное кредитование и систему стройсбережений

Белорусское правительство намерено развивать ипотечное кредитование жилья и систему строительных сбережений. Для этого создана межведомственная рабочая группа, которую возглавил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.

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На сайте Совета министров сообщается, что рабочая группа займется развитием ипотечного жилищного кредитования и внедрение системы жилищных строительных сбережений в Беларуси. Премьер-министр подписал соответствующее распоряжение. 
 
До 1 декабря рабочая группа должна разработать и внести на рассмотрение Сергея Румаса предложения, касающиеся ипотеки и стройсбережений. Также ее члены подготовят аналитические материалы по финансовой модели системы стройсбережений и совершенствованию законодательства для того, чтобы стимулировать банки использовать ипотечное кредитование.

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