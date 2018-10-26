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26. 10. 2018

В больнице умерла пятая участница аварии в Чериковском районе

Сегодня днем в Чериковской центральной больнице умерла девушка из легкового автомобиля Renault Logan, который врезался в плуг трактора 19 октября. Она была единственной выжившей в этой страшной аварии, но полученные травмы оказались слишком тяжелыми.

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Как ранее сообщал Телеграф, вечером 19 октября в Чериковском районе 40-летняя женщина за рулем Renault Logan врезалась в плуг трактора, который ехал в попутном направлении. Водитель и еще три пассажирки (19, 35 и 39 лет) скончались на месте. Четвертую пассажирку в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Она получила тяжелые повреждения головного мозга и находилась в коме.
 
В полдень 26 октября, 19-летняя девушка скончалась, сообщает TUT.by. Выяснилось, что женщины в автомобиле не были знакомы друг с другом. Возможно, они воспользовались сервисом по поиску попутчиков.
 
Водитель трактора задержан, возбуждено уголовное дело.

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