В больнице умерла пятая участница аварии в Чериковском районе

Сегодня днем в Чериковской центральной больнице умерла девушка из легкового автомобиля Renault Logan, который врезался в плуг трактора 19 октября. Она была единственной выжившей в этой страшной аварии, но полученные травмы оказались слишком тяжелыми.

смотрите также ГАИ усиливает контроль за передвижением сельхозтехники на дорогах Как ранее сообщал Телеграф, вечером 19 октября в Чериковском районе 40-летняя женщина за рулем Renault Logan врезалась в плуг трактора, который ехал в попутном направлении. Водитель и еще три пассажирки (19, 35 и 39 лет) скончались на месте. Четвертую пассажирку в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Она получила тяжелые повреждения головного мозга и находилась в коме. В полдень 26 октября, 19-летняя девушка скончалась, сообщает TUT.by . Выяснилось, что женщины в автомобиле не были знакомы друг с другом. Возможно, они воспользовались сервисом по поиску попутчиков. Водитель трактора задержан, возбуждено уголовное дело. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby