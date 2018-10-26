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26. 10. 2018

Сельчанин после ссоры с сожительницей поджег дом, в котором находился ребенок

В Чашникском районе 36-летний мужчина после ссоры с сожительницей поджег дом, в котором находились она и ее маленькая дочь. В отношении сельчанина возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса, сообщили в пятницу в УСК по Витебской области.

Все происходило 27 сентября в одной из деревень Чашникского района. 36-летний мужчина поссорился с сожительницей, а затем поджег дом, где находились женщина и ее малолетняя дочь. Следователям удалось выяснить, что между сожителями возникла дележка совместно нажитого имущества, и мужчина пошел на преступление, чтобы оно никому не досталось.
 
Во время пожара произошел взрыв из-за выделившихся паров бензина. Потерпевших выбросило из дома через входную дверь, обвиняемого - через окно. После этого сельчанин скрылся в лесу, расположенном возле деревни. Сотрудники милиции задержали его через двое суток.
 
Поджигателю предъявили обвинение в умышленном уничтожении имущества, совершенном общеопасным способом, и в угрозе убийством.

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