Поезд, который не доехал до Адлера из-за наводнения, отправился в Минск

Поезд формирования Белорусской железной дороги, который из-за наводнения в Краснодарском крае не смог прибыть в Адлер, выехал обратно в Минск. Он должен прибыть в белорусскую столицу 27 октября.

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Поезд маршрута Минск – Адлер – Минск доехал до железнодорожной станции Энем-2 и остановился. Он пробыл там 15 часов, после чего отправился обратно в Минск. В пресс-центре Белорусской железной дороги сообщили, что поезд следует по расписанию, прибудет в Минск завтра в 17:40.

Ранее Телеграф со ссылкой на БЖД сообщал, что по 28 октября продажа билетов на поезда Минск - Адлер – Минск и Калининград - Адлер формирования РЖД будет осуществляться только до станции Ростов.