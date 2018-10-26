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26. 10. 2018

Россиянина, избившего маршрутчика в Минске, заключили под стражу

Гражданина России, который на днях избил маршрутчика на улице Орловской в Минске, заключен под стражу. Об этом сообщили в пятницу в Следственном комитете.

смотрите также СК возбудил уголовное дело за избиение маршрутчика в Минске
Официальный представитель СК Юлия Гончарова отметила, что сотрудники правоохранительных органов во время расследования уголовного дела задержали двух подозреваемых в избиении водителя маршрутного такси. Одного из них посадили под стражу, со вторым час проводятся следственные действия.
 
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц», наказание по которой предусматривает до шести лет лишения свободы.

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