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26. 10. 2018

Погода в выходные: дожди с мокрым снегом и до +13°С

Источник фото: Telegraf.by

В эти выходные, 27 и 28 октября, погода в Беларуси будет определяться неустойчивыми воздушными массами северного происхождения, сообщают синоптики. Местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, в субботу днем будет чуть теплее, чем в воскресенье.

По данным Белгидромета, в субботу преимущественно по северу страны пройдут дожди, ночью и утром местами с мокрым снегом. Ночью и утром в отдельных районах образуется слабый туман. Ветер юго-западного направления, днем порывистый. В ночные часы термометр покажет от 1 градуса мороза (в восточных районах) до 6 градусов тепла (по западу), а днем температура воздуха поднимется до 7-13 градусов выше нуля.
 
В воскресенье в некоторых районах ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью составит 0-7 градусов, днем столбик термометра поднимется до 3-8 градусов, в южных районах воздух прогреется до 10 градусов.

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