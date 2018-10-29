Лента RSS
Подписаться на ленту
29 октября 2018, понедельник, 14:47
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,41
29. 10. 2018

БРСМ предлагает сделать Дворец Независимости историко-культурной ценностью

В понедельник, 29 октября, президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с активом БРСМ. Молодежь предложила наделить Дворец Независимости в Минске статусом историко-культурной ценности.

смотрите также Лукашенко хочет наделить БРСМ властными полномочиями
Участники встречи предложили присвоить Дворцу Независимости статус историко-культурной ценности. Александр Лукашенко не исключает такой возможности. По его словам, существуют определенные процедуры.
 
«Если данная идея будет поддержана до президента, я соглашусь», - отметил белорусский лидер и добавил, что этот путь нужно пройти спокойно.
 
Дворец Независимости был построен на проспекте Победителей в Минске в 2013 году для проведения мероприятий государственной важности. Рядом с ним находятся Площадь государственного флага и выставочный центр «БелЭкспо». 

Это Интересно
Актуальное
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Почему никто ещё не открыл ресторан «Бабушка», где тебе просто молча несут еду, а потом ещё и ещё, укоряюще смотрят на тебя, пока все не съешь, а на выходе всучают два тюка с едой и просят позвонить, когда доберешься домой.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.