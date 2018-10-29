БРСМ предлагает сделать Дворец Независимости историко-культурной ценностью

В понедельник, 29 октября, президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с активом БРСМ. Молодежь предложила наделить Дворец Независимости в Минске статусом историко-культурной ценности.

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Участники встречи предложили присвоить Дворцу Независимости статус историко-культурной ценности. Александр Лукашенко не исключает такой возможности. По его словам, существуют определенные процедуры.

«Если данная идея будет поддержана до президента, я соглашусь», - отметил белорусский лидер и добавил, что этот путь нужно пройти спокойно.

Дворец Независимости был построен на проспекте Победителей в Минске в 2013 году для проведения мероприятий государственной важности. Рядом с ним находятся Площадь государственного флага и выставочный центр «БелЭкспо».