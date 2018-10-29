В Минске девушка переводила деньги с чужих карточек в букмекерскую контору

В Минске 20-летняя девушка похищала деньги с банковских карточек знакомых и переводила их на свой игровой счет в букмекерской конторе. Правоохранители продолжают устанавливать потерпевших, подозреваемая в настоящий момент находится на свободе под обязательство о явке.

Как удалось выяснить сотрудникам правоохранительных органов, 20-летняя жительница Минской области оказалась причастной к хищению денег с банковских карт ряда людей. Она брала взаймы разные суммы денег у коллег и знакомых, пообещав перечислить долг на их карточки. Люди называли девушке реквизиты банковских карт, в том числе код, указанный на оборотной стороне карточки. После этого мошенница перечисляла чужие деньги на свой счет в букмекерской конторе, чтобы в дальнейшем тратить их на ставки.

Фото подозреваемой

В отношении девушки возбудили уголовные дела за хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации. Всего следователи установили не менее 15 подобных случаев.

В Первомайском РУВД Минска просят всех, кто стал жертвой обмана девушки, позвонить по телефонам 8 (017) 239-66-35, 8 (029) 727-87-57, 877-81-89.