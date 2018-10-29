Дело о трупе младенца в дамской сумочке: пинчанка получила 11 лет

Одиннадцать лет лишения свободы получила 35-летняя жительница Пинского района, которая после домашних родов убила новорожденную девочку и спрятала тело в своей сумочке. Приговор по этому делу огласили в Брестском областном суде в понедельник, 29 октября.

Как сообщал ранее Телеграф, в январе жительницу Пинского района доставили в больницу с подозрением на выкидыш. Милиционеры посетили квартиру роженицы и нашли в сумке обвиняемой труп младенца. На женщину завели уголовное дело за убийство с особой жестокостью. На суде она признала свою вину лишь частично . Женщина заявила, что из-за плохого самочувствия после родов она роняла девочку и несколько раз упала на нее, но умышленно не убивала. Правоохранители выяснили, что обвиняемая нанесла новорожденной не менее 49 телесных повреждений, а затем задушила. При этом она могла осознавать характер своих действий и руководить ими. Что касается ребенка, он родился доношенным и жизнеспособным, но умер в результате асфиксии. Суд признал женщину виновной и приговорил к 11 годам колонии общего режима. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby