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29. 10. 2018

Под Брестом перевернулся водитель BMW, который 71 раз нарушал ПДД

Источник фото: МЧС

Минувшей ночью на трассе М1 в Брестском районе перевернулся водитель BMW, который ранее 71 раз попадался за нарушение Правил дорожного движения. 29-летнего мужчину положили в реанимацию, также в больницу доставили 18-летнего пассажира легковушки.

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Около двух часов ночи 29 октября в МЧС поступило сообщение о ДТП на автодороге Брест – Минск – граница России возле деревни Клейники Брестского района. Водитель BMW 520 не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль перевернулся. Пассажир выбрался из машины самостоятельно, а для деблокировки водителя, который оказался под кузовом, понадобилась помощь спасателей.

Водителя госпитализировали в реанимацию Брестской областной больницы. Помощь медиков также понадобилась 18-летнему пассажиру. 
 
В ГАИ Брестской области уточнили, что 29-летний мужчина ранее 71 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

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