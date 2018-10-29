За акцию в Куропатах Рымашевского оштрафовали на 735 рублей

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский получил штраф в размере 30 базовых величин за участие в несанкционированной акции в Куропатах. Такое решение 29 октября принял суд Минского района.

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Виталия Рымашевского признали виновным по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) за акцию, проведенную 9 сентября в Куропатах возле ресторана «Поедем поедим». В тот день у входа в заведение собрались защитники Куропат – всего около 80 человек. Оппозиционный политик также выступил на акции, выразив отрицательное мнение о работе ресторана.

Сегодня суд Минского района приговорил Виталия Рымашевского к штрафу в размере 735 рублей. Он отметил, что в течение года он не может быть заявителем любых акций, сообщается на сайте БХД