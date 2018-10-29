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29. 10. 2018

Полоцк и Новополоцк засыпало снегом - фотофакт

Фото Ярослава Гецмана

Пока белорусы ждут очередной волны тепла, сегодня в Витебской области выпал снег. Синоптики прогнозируют, что завтра днем по югу Беларуси температура воздуха поднимется до 18 градусов выше нуля. А сегодня в Полоцке и Новополоцке выпал снег.

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Местные жители делятся фотографиями выпавшего снега в социальных сетях. 
 
 
 

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