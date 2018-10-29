Полоцк и Новополоцк засыпало снегом - фотофакт

Пока белорусы ждут очередной волны тепла, сегодня в Витебской области выпал снег. Синоптики прогнозируют, что завтра днем по югу Беларуси температура воздуха поднимется до 18 градусов выше нуля. А сегодня в Полоцке и Новополоцке выпал снег.

смотрите также В Беларусь приходит бабье лето Местные жители делятся фотографиями выпавшего снега в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby