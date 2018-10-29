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29. 10. 2018

В ноябре в Минске будет работать очередная миссия МВФ

В ноябре в Минск прибудет очередная миссия Международного валютного фонда, сообщил в понедельник министр экономики Дмитрий Крутой. По его словам, в данный момент переговоры с МВФ находятся в режиме расширенной паузы.

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«В ноябре состоится очередная миссия по Статье IV в рамках оценки экономики Беларуси», - рассказал Дмитрий Крутой и добавил, что в рамах этого визита с экспертами фонда будут детально проработаны все вопросы.
 
Министр отметил, что переговоров по поводу новой кредитной программы не ожидается. «Речь о возможном кредите сейчас не идет», - заключил он.
 

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