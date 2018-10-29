На Брестчине мужчина представился милиционером и принудил девушку к сексу

В Каменецком районе Брестской области вынесли приговор 29-летнему мужчине, который представился незнакомой девушке милиционером и принудил к сексу, а также вымогал у нее деньги. Ближайшие четыре года он проведет за решеткой.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что суд Каменецкого района признал мужчину виновным в самовольном присвоении власти должностного лица, незаконном лишении свободы, вымогательстве, понуждении к действиям сексуального характера. Ему назначили четыре года и три месяца колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 50 базовых величин (1225 рублей).

В апреле этого года в городе Высокое Каменецкого района нетрезвый мужчина представился незнакомой ему девушке сотрудником правоохранительных органов и потребовал проследовать на «служебную» квартиру. Там лжемилиционер потребовал 80 рублей и принудил девушку заняться с ним сексом, угрожая «посадить» ее.

Приговор суда уже вступил в силу.