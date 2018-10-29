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29. 10. 2018

Пограничники предупреждают о возможных очередях на границе с Польшей

Государственный пограничный комитет Беларуси предупреждает, что 31 октября – 1 ноября и 10-11 ноября на границе с Польшей могут образоваться очереди фур.

Белорусские пограничники получили от польских коллег информацию, что 31 октября, 1, 10 и 11 ноября, в Польше вводится временный запрет на движение большегрузов общей массой свыше 12 тонн по дорогам общего пользования. Это связано с празднованием 100-летия независимости Польши и мероприятиями ко Дню поминовения усопших.
 
Запрет не коснется грузовиков, которые перевозят скоропортящиеся продукты, животных и опасные грузы, а также автобусов международного следования. Ограничение будет действовать в следующие промежутки (по минскому времени):
 
  • с 19:00 до 23:00 31 октября;
  • с 9:00 до 23:00 1 ноября;
  • с 19:00 до 23:00 10 ноября;
  • с 9:00 до 23:00 11 ноября.
 
В Госпогранкомитете предупреждают, что в эти дни на белорусско-польской границе могут скапливаться очереди фур.
 

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