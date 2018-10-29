Жители Новополоцка на несколько часов остались без света и воды

Во второй половине дня 29 октября жители Новополоцка на несколько часов остались без света и водоснабжения. Аварийное отключение электропитание города произошло в четвертом часу дня. К шести часам электроснабжение большей части потребителей восстановили.

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В четвертом часу дня жители Новополоцка стали сообщать об отсутствии электричества в городе. Свет пропал во всех домах, административных и производственных зданиях, отключились светофоры и перестали ходить трамваи, не работали некоторые магазины и банкоматы.

Помимо отсутствия света горожане пожаловались на отсутствие воды, которой не было около двух часов. В «Витебскэнерго» сообщили, что к 18:00 электроснабжение большей части потребителей Новополоцка было восстановлено. Свет пропал из-за падения одной из опор на линии электропередачи, подающей электроэнергию в Полоцк и Новополоцк. Город был переведен на резервное питание.