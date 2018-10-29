Министр экономики: в 2019 году средняя зарплата составит 1025 рублей

В 2019 году средняя заработная плата в Беларуси должна достигнуть 1025 рублей, а к концу следующего года вырасти до 1100 рублей. Об этом сегодня заявил министр экономики Дмитрий Крутой на заседании в парламенте.

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Представляя проект программы действий правительства на 2019-2020 годы, Дмитрий Крутой сообщил о следующих прогнозах по росту средней зарплаты. В октябре-декабре 2018 года она должна вырасти до 1000 рублей, с начала года составит 938 рублей.

«В следующем году средняя по году зарплата составит 1025 рублей, в декабре 2019 года – 1100», - уточнил министр, пишет БелТА

Он подчеркнул, что правительство будет делать главный акцент на том, чтобы зарплата работников бюджетной сферы составляла не менее 80% от средней по республике.

Недавно Александр Лукашенко говорил, что в будущем году средняя зарплата белорусов должна перевалить через 1000 рублей «за счет того, что мы поднимем заработную плату у низкооплачиваемых слоев населения».

В сентябре средняя зарплата в Беларуси составила 963,6 рубля, что на 24 рубля меньше по сравнению с августом. Премьер-министр Сергей Румас объяснил , как получилось, что сентябрьская зарплата оказалась гораздо ниже прогноза правительства.