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30. 10. 2018

Доллар продолжает дорожать, курс евро начал снижаться

Источник фото: Telegraf.by

Во вторник, 30 октября, курс доллара в Беларуси продолжил свой рост, а европейская валюта подешевела. Итоги торгов иностранными валютами приводятся на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

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Сегодня курс евро снизился на 0,02% и составил 2,409 рубля.
 
Стоимость доллара выросла на 0,14% до 2,1178 рубля.
 
Российский рубль подорожал на 0,21%. Теперь 100 российских рублей стоят 3,2213 белорусского.
 
На предыдущих валютных торгах курсы доллара и евро демонстировали рост.

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