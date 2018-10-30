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30. 10. 2018

Соболенко стартовала на Малом итоговом турнире WTA с победы

Арина Соболенко

Первая ранетка Беларуси Арина Соболенко, которая сейчас занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, стартовала на Малом итоговом турнире WTA в китайском Чжухае с победы. Призовой фонд турнира составляет около 2,3 млн долларов.

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В первом матче Арина Соболенко обошла представительницу Австралии Эшли Барти, которая также входит в топ-20 мирового рейтинга. Белоруска победила в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. После матча она отметила, что сегодня старалась продемонстрировать и осталась довольна результатом.
 
2 ноября Арина встретится с француженкой Каролин Гарсия (№18 рейтинга WTA). 

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