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30. 10. 2018

В Брестском районе ищут старшеклассницу, ушедшую из дома

Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры разыскивают 15-летнюю Татьяну Козлову, пропавшую на прошлой неделе в Брестском районе. Школьница, которая и раньше не отличалась примерным поведением, вновь ушла из дома.

В УВД Брестского облисполкома сообщили, что сотрудники Брестского ГОВД устанавливают, где сейчас находится 15-летняя Татьяна Козлова. Около пяти часов вечера 26 октября она ушла из дома в деревне Чернавчицы Брестского района и до сих пор ее местонахождение неизвестно.
 
Ранее школьница неоднократно уходила из дома, отметили в милиции.

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