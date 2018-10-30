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30. 10. 2018

На Витебщине трактор переехал легковушку, пострадала женщина

Источник фото: УВД Витебского облисполкома

В Верхнедвинском районе трактор переехал легковой автомобиль Citroen Xantia, пострадала 42-летняя женщина. Об этом сообщает Телеграф со ссылкой на ГАИ Витебской области.

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Дорожно-транспортное происшествие случилось в полдень 29 октября. На закруглении дороги 29-летний водитель трактора наехал передним левым колесом на остановившийся автомобиль Citroen. 
 
Женщина-водитель легковушки получила телесные повреждения, уточнили в ГАИ.

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