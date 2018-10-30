Двое минчан украли диван, который женщина оставила у подъезда

В Минске женщина во время переезда ненадолго оставила диван у подъезда без присмотра, а двое мужчин его украли. Ей пришлось обратиться в милицию, чтобы найти свое имущество стоимостью около 300 рублей. Подробности инцидента сообщили сегодня в ГУВД Мингорисполкома.

1 октября женщина переезжала на другое место жительства, для чего выносила вещи на улицу. Оставив буквально на несколько минут диван возле подъезда, женщина больше его не увидела. Пришлось обращаться за помощью к правоохранителям.

Оказалось, диван из-под носа хозяйки умыкнули 56-летний сантехник, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, и его 45-летний знакомый. Возбуждено уголовное дело.