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30. 10. 2018

Житель Солигорска попытался ограбить таксиста в Минске

Источник фото: ГКСЭ

В Минске 51-летний житель Солигорска попытался ограбить водителя такси. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства разбойного нападения на 33-летнего мужчину.

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Как сообщили во вторник в ГУВД Мингорисполкома, все происходило вечером 22 октября в Минске. Солигорчанин вызвал такси и попросил отвезти его в район «Дома милосердия», пообещав уточнить точный адрес позже. По прибытию на указанное место таксист остановился на стоянке возле одного из домов. Пассажир внезапно набросился на водителя: предположительно, рукояткой ножа он несколько раз ударил его по голове.
 
Водитель быстро покинул автомобиль, успев забрать с собой сумку с ценными вещами, и позвонил в милицию. Нападавший не решился его догонять и скрылся в лесном массиве за домом.
 
Сотрудники милиции узнали у потерпевшего приметы преступника и задержали его по горячим следам. Оказалось, что неработающий 51-летний житель Солигорска приехал в Минск и напал на таксиста, чтобы украсть деньги. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

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