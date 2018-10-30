МВД: в этом году 95% нелегального алкоголя завезли в Беларусь из России

С начала года сотрудники Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями изъяли около 98 тысяч литров контрафактного алкоголя. По информации МВД, в большинстве случаев он поступает в Беларусь из России.

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В пресс-службе милицейского ведомства сообщили, что 95% фальсифицированного алкоголя, который был выявлен в этом году, завезли в Беларусь из России.

Зачастую незаконный оборот алкоголя выявляют милиционеры во время оперативно-разыскных и профилактических мероприятий. Однако есть и добросовестные граждане, которые регулярно сообщают правоохранителям о подпольном алкобизнесе.

В МВД также отметили, употребление контрафактных спиртных напитков нередко является причиной отравлений, обострения заболеваний и смерти.