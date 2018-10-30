Лента RSS
Подписаться на ленту
30 октября 2018, вторник, 17:39
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,41
30. 10. 2018

МВД: в этом году 95% нелегального алкоголя завезли в Беларусь из России

Источник фото: ГУВД

С начала года сотрудники Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями изъяли около 98 тысяч литров контрафактного алкоголя. По информации МВД, в большинстве случаев он поступает в Беларусь из России.

смотрите также Американские ученые назвали главную причину любви к алкоголю
В пресс-службе милицейского ведомства сообщили, что 95% фальсифицированного алкоголя, который был выявлен в этом году, завезли в Беларусь из России.
 
Зачастую незаконный оборот алкоголя выявляют милиционеры во время оперативно-разыскных и профилактических мероприятий. Однако есть и добросовестные граждане, которые регулярно сообщают правоохранителям о подпольном алкобизнесе.
 
В МВД также отметили, употребление контрафактных спиртных напитков нередко является причиной отравлений, обострения заболеваний и смерти.

Это Интересно
Актуальное
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Никита, ты кормил кота, когда я уезжала? 
- Да, с ним все в порядке! 
- А рыбок? 
- Э-э-э, это был непростой выбор!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.