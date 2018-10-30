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30. 10. 2018

В Ивацевичском районе рабочий лишился кисти во время уборки свеклы

В минувшую пятницу, 26 октября, в Ивацевичском районе 47-летний рабочий сельскохозяйственного предприятия получил серьезную травму во время уборки свеклы. СК проводит проверку по факту происшествия, о чем сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в поле возле населенного пункта Драгужи Ивацевичского района. 47-летний рабочий сельхозпредприятия оступился и упал к механизму свеклопогрузчика, в результате чего ему оторвало кисть. Пострадавшего положили в больницу. 
 
Оказалось, что мужчина работал в состоянии алкогольного опьянения. Следователи изучают документацию по охране труда и на погрузчик, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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