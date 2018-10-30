Солнечный зонд Parker подлетел к Солнцу ближе других космических аппаратов

Сейчас зонд только начинает сближение со звездой; перигелия он достигнет в начале ноября.

29 октября в 20:04 по московскому времени солнечный зонд NASA Parker побил рекорд самого близкого подлета к Солнцу. Об этом сообщает Космическое агентство.

Предыдущее достижение принадлежит космическому аппарату Helios 2, который совместно разработали Германия и США. Его запустили в январе 1976 года, и уже в апреле он приблизился к Солнцу на расстояние 43,4 миллиона километров. Специалисты NASA знали, что этот рекорд будет побит, и теперь официально объявили об обновлении результатов. Сейчас Parker подлетел на расстояние 42,73 миллиона километров.

Менеджер программы и сотрудник Лаборатории прикладной физики Энди Дрисман (Andy Driesman) прокомментировал событие:

«Прошло 78 дней с запуска Солнечного зонда Parker, и теперь он подошел к звезде ближе всех предыдущих космических аппаратов. Это значимый для нас момент, но мы по-прежнему сосредоточены на первом максимальном сближении с Солнцем, которое должно начаться 31 октября».

Согласно плану, Parker несколько раз облетит Солнце по эллипсоидной орбите, с каждой новой попыткой сокращая расстояние до звезды. Сотрудники NASA ожидают, что он не раз побьет собственный рекорд и в конечном счете подлетит к Солнцу на расстояние 6,16 миллиона километров в 2024 году. В сообщении также говорится, что 30 октября, в 05:54 по московскому времени зонд должен был побить другой рекорд — предел скорости, на котором космические аппараты приближались к нашей звезде.

Сотрудники NASA измеряют положение и скорость зонда при помощи сети дальней космической связи (Deep Space Network). Она посылает сигнал к аппарату, а затем получает ретранслированный отклик. Основываясь на времени, которое занимает ответ, специалисты рассчитывают показатели.

Солнечный зонд Parker должен изучить структуры и динамику магнитных полей в источниках солнечного ветра и частицы плазмы около светила. Перигелия — ближайшей к Солнцу точке орбиты — аппарат впервые достигнет 5 ноября.

Источник: Naked Science