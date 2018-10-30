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30. 10. 2018

Минчанка, укравшая видеорегистратор у контролера, сама пришла в милицию

Источник фото: ГУВД

Сотрудники милиции разыскали женщину, которая из-за неоплаченного проезда поссорилась с контролером и унесла ее видеорегистратор. Подозреваемая увидела себя в СМИ и сама пришла в милицию, сообщила сегодня официальный представитель Ленинского РУВД Татьяна Ковалева.

Инцидент произошел утром 10 октября в троллейбусе маршрута №30. Не оплатившая проезд пассажира повздорила с контролерами. Женщину высадили на остановочном пункте «Коммунарка», и она скрылась, забрав видеорегистратор сотрудника «Минтранса». Вскоре столичные милиционеры обратились к гражданам за помощью в установлении личность женщины.
 
Увидев свою фотографию в СМИ, минчанка сама пришла в Ленинское РУВД. Она признала вину и заявила, что готова нести ответственность по закону. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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