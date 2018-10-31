Лента RSS
Подписаться на ленту
31 октября 2018, среда, 15:57
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,41
31. 10. 2018

База данных о доходах белорусов заработает на два года позже

Создание информационной базы данных о доходах белорусских граждан отложили до 2021 года. Это предусмотрено новой редакцией Налогового кодекса, опубликованной на сайте Министерства финансов.

смотрите также Министр экономики: в 2019 году средняя зарплата составит 1025 рублей
База данных о доходах физических лиц должна заработать в начале 2021 года, хотя ранее планировалось, что это произойдет в 2019 году. Предприятия и индивидуальные предприниматели начнут вносить в нее сведения обо всех видах начисленных доходах своих работников – данные о зарплате, дивидендах и т.п. Предоставляться сведения будут ежеквартально.
 
Перенос сроков начала подачи сведений в базу данных о доходах белорусов предусмотрен новой редакцией Налогового кодекса. К тому времени правительство разработает специальный порядок работы с этой информацией. В МНС объясняли, что сведения из этой базы данных будут использоваться для предоставления гражданам безналичных жилищных субсидий, анализа эффективности предоставляемых налоговых льгот, а также для контроля за полнотой и своевременностью уплаты налогов в бюджет.
 
Как ранее писал Телеграф, банки уже начали тестировать базу данных о доходах белорусов. Белорусский бизнес выступает против новой обязательной отчетности.

Это Интересно
Актуальное
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Обидно, когда кот целыми днями жрет, спит, ничего не делает, а жена его любит...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.