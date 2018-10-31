База данных о доходах белорусов заработает на два года позже

Создание информационной базы данных о доходах белорусских граждан отложили до 2021 года. Это предусмотрено новой редакцией Налогового кодекса, опубликованной на сайте Министерства финансов.

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База данных о доходах физических лиц должна заработать в начале 2021 года, хотя ранее планировалось, что это произойдет в 2019 году. Предприятия и индивидуальные предприниматели начнут вносить в нее сведения обо всех видах начисленных доходах своих работников – данные о зарплате, дивидендах и т.п. Предоставляться сведения будут ежеквартально.

Перенос сроков начала подачи сведений в базу данных о доходах белорусов предусмотрен новой редакцией Налогового кодекса. К тому времени правительство разработает специальный порядок работы с этой информацией. В МНС объясняли, что сведения из этой базы данных будут использоваться для предоставления гражданам безналичных жилищных субсидий, анализа эффективности предоставляемых налоговых льгот, а также для контроля за полнотой и своевременностью уплаты налогов в бюджет.

Как ранее писал Телеграф, банки уже начали тестировать базу данных о доходах белорусов. Белорусский бизнес выступает против новой обязательной отчетности.