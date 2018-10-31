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31. 10. 2018

В Беларуси реформируют систему оплаты труда бюджетников

Система оплаты труда работников бюджетной сферы будет реформирована, заявил сегодня премьер-министр Сергей Румас, представляя на заседании в парламенте программу деятельности правительства на 2018-2020 годы.

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По его словам, реформирование системы оплаты труда в бюджетной сфере позволит решить ряд серьезных вопросов. В первую очередь это поможет упростить структуру и механизм формирования зарплаты бюджетников, а также сделать ее более понятной.
 
Также в Беларуси планируют расширить возможности для руководителей бюджетных организаций по стимулированию работников и установить в этой сфере равномерную дифференциацию тарифных ставок. Сергей Румас отметил, что выработанные предложения внесены на рассмотрение президент.

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