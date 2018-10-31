Школьница из Бреста, пропавшая 26 октября, попросила ее не искать

15-летняя жительница деревни Чернавчицы Брестского района Татьяна Козлова, которая ушла из дома 26 октября, объявилась в социальных сетях. Она написала, что попала в трудную ситуацию, и попросила ее не искать.

смотрите также В Брестском районе ищут старшеклассницу, ушедшую из дома По словам школьницы, ее родные устроили цирк, а она ушла из дома из-за жестокости своей матери, которая «не дает жить спокойно». Вот это сообщение, оставленное Татьяной: Напомним, сотрудники милиции продолжают искать девушку, пропавшую 26 октября. Ранее она неоднократно уходила из дома. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby