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31. 10. 2018

Школьница из Бреста, пропавшая 26 октября, попросила ее не искать

15-летняя жительница деревни Чернавчицы Брестского района Татьяна Козлова, которая ушла из дома 26 октября, объявилась в социальных сетях. Она написала, что попала в трудную ситуацию, и попросила ее не искать.

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По словам школьницы, ее родные устроили цирк, а она ушла из дома из-за жестокости своей матери, которая «не дает жить спокойно». Вот это сообщение, оставленное Татьяной:
 
 
 
Напомним, сотрудники милиции продолжают искать девушку, пропавшую 26 октября.  Ранее она неоднократно уходила из дома.

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