Лукашенко об эскалации напряженности в регионе: недалеко и до ядерного конфликта

На открытии встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске 31 октября Александр Лукашенко заявил, что видит политический и экономический заказ на эскалацию напряженности в регионе. По его словам, сохранение мира на планете является самым важным вопросом на сегодняшний день.

Александр Лукашенко согласился с выводами последнего доклада Мюнхенской конференции, что планета «подошла к краю пропасти, за которой находится глобальный конфликт». Он уверен, что никто не хочет открытого военного противостояния Востока и Запада.

«Но давайте будем реалистами, - продолжил белорусский лидер. - Сегодня в нашем регионе очевиден крупный политический и экономический заказ на эскалацию напряженности. Воронка противоборства затягивает в себя все новые и новые страны».

Президент отметил, что обвинять кого-либо уже поздно, но необходимо в ближайшее время остановить маховик конфронтации, иначе «полыхнет уже не только Украина». «Недалеко и до ядерного конфликта, в котором не будет победителей», - добавил он.

Без решения украинского конфликта мир на континенте будет оставаться под угрозой, поэтому это ключевой вопрос безопасности в Европе. Сегодня, по слова главы государства, в Украину завозят современное оружие, которое способно нейтрализовать все возможные вооружения через спутник.

Лукашенко обратил внимание, что ни миссии ОБСЕ, ни «нормандской четверке», ни Трехконтактной группе не удалось остановить противоборство на Донбассе. Ни один пункт Минских соглашений, согласованных «нормандской четверкой» три с половиной года назад, не был полностью реализован.

Беларусь готова продолжать вносить свою лепту в разрешение конфликтов. «Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины», - заявил Лукашенко и подчеркнул, что это продуманное решение.