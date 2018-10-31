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31. 10. 2018

С 1 ноября трамваи начнут ходить к железнодорожному вокзалу в Минске

Источник фото: Telegraf.by

С завтрашнего дня в Минске трамваи маршрутов №1, 4 и 7 снова начнут ходить к железнодорожному вокзалу. О завершении реконструкции трамвайных путей на улицах Ульяновской и Первомайской сообщили в «Минсктрансе».

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С 1 ноября трамвайное движение в направлении железнодорожного вокзала будет восстановлено. Здесь снова появятся трамваи маршрутов «ДС Зеленый Луг - площадь Мясникова» (№1), «ДС Озеро - площадь Мясникова» (№4) и «ДС Серебрянка - площадь Мясникова» (№7).
 
Автобус № 901 «ДС Дружная - Комаровский рынок», который был введен на время ремонта трамвайных путей, ходить не будет.
 
В «Минсктрансе» обратили внимание, что в течение следующего месяца владельцам проездных билетов предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в трамваях №1, 4, 7 на участках от площади Якуба Коласа, улиц Красной и Платонова до площади Мясникова.

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