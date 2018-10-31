Лукашенко предложил план урегулирования конфликта в Донбассе

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил новый формат миротворческой миссии в Украине и отправить на Донбасс совместную миссию ООН и ОБСЕ. С такой инициативой он выступил на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в среду, 31 октября, в Минске. Беларусь готова взять на себя ответственность за поддержание мира на востоке Украины.
"Необходимо вести дальнейший поиск взаимоприемлемого решения по размещению на Донбассе миротворцев. Возможно, рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ в Украине", - заявил Лукашенко.
По словам президента, в состав такой миссии могут войти военнослужащие, полицейские, гражданский персонал из стран, которые на протяжении всего конфликта вносили посильный вклад в его разрешение. "Нужно обеспечить принцип поэтапности в развертывании этой миссии", - добавил глава государства.
Он также предложил разместить в Минске технический пункт Трехсторонней контактной группы по Украине. "Мы готовы рассмотреть создание в Минске технического пункта Трехсторонней контактной группы", - заявил Лукашенко.
Беларусь готова взять на себя ответственность за поддержание мира на востоке Украины, осуществлять контроль на российско-украинской границе. "А также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины", - заявил Лукашенко.
Для реализации этих предложений, по его словам, надо обсуждать их за столом переговоров с участием всех вовлеченных сторон. "Давайте будем честны: если нам не удастся привлечь за этот стол США, вряд ли мы достигнем цели", - сказал президент Беларуси.
Пока с задачей прекратить конфликт на юго-востоке Украины никто не может справиться. "Ни "нормандская четверка", ни Трехсторонняя контактная группа, ни Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине, ни формат Волкер-Сурков", - заявил Лукашенко.
Однако, заявил он, "будем откровенны: решение конфликта на Донбассе, при желании могло бы быть уже давно найдено". "Нужно продолжить работу по усилению возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группы" - считает президент Беларуси.
По его мнению, "важно дополнить дипломатический диалог взаимосвязями парламентариев, представителей региональных властей, гражданского общества и экспертов".
На прошлой неделе в Гомеле состоялась встреча Лукашенко с президентом Украины Петром Порошенко. Уже тогда Лукашенко заявил, что Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и РФ для его разрешения.
Источник: korrespondent.net
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