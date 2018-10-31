Россельхознадзор разрешил 3 белорусским предприятиям возобновить поставки

31 октября в пресс-службе Россельхознадзор сообщили, что запрет на поставки молочной продукции с трех белорусских предприятий отменен. Такое решение было принято по итогам переговоров и с учетом представленных гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.

смотрите также Россельхознадзор не пустил в Россию 19 тонн белорусского сыра Отмена запрета на поставки молочной продукции в Россию коснулась Глубокского молочно-консервного комбината, «Молочного гостинца» и «Молочного мира». В Россельхознадзоре обратили внимание, что поставляемая продукция этих предприятий должна быть произведена не ранее 31 октября и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby