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31. 10. 2018

Россельхознадзор разрешил 3 белорусским предприятиям возобновить поставки

31 октября в пресс-службе Россельхознадзор сообщили, что запрет на поставки молочной продукции с трех белорусских предприятий отменен. Такое решение было принято по итогам переговоров и с учетом представленных гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.

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Отмена запрета на поставки молочной продукции в Россию коснулась Глубокского молочно-консервного комбината, «Молочного гостинца» и «Молочного мира». В Россельхознадзоре обратили внимание, что поставляемая продукция этих предприятий должна быть произведена не ранее 31 октября и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
 

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