Беларусь и США продолжат работу по возвращению послов

Беларуси и США продолжат работу по взаимному возвращению послов, заявил в среду министр иностранных дел Владимир Макей. Накануне он встретился с помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Аароном Уэссом Митчеллом, чтобы обсудить дальнейшее развитие белорусско-американских отношений.

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Представители Беларуси и США обсудили нынешнее состояние отношений и пути их развития по разным направлениям двустороннего сотрудничества, сообщается на сайте МИД. Также Владимир Макей и Аарон Уэсс Митчелл затронули тему возврата послов. Эта работа будет продолжена, отметил глава внешнеполитического ведомства Беларуси.

«С этим связан ряд моментов, логистических, организационных. Мы договорились, что будем продолжать вместе работу по этим вопросам», - добавил Макей.

При этом он не стал называть возможные сроки возврата послов.