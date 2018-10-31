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31. 10. 2018

Под Пружанами девушка на Opel врезалась в автобус: пострадал ребенок

Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

В Пружанском районе 26-летняя девушка за рулем автомобиля «Опель» протаранила автобус. В результате столкновения пострадал 9-летний мальчик, который ехал в легковушке, сообщили сегодня в ГАИ Брестской области.

Авария с участием легкового автомобиля и автобуса произошла на автодороге Слоним-Высокое в Пружанском районе в девятом часу утра 30 октября. 26-летняя жительница деревни Белоусовщина на «Опель Вектра» не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в автобус, который остановился на обочине.
 
9-летний мальчик, который перевозился в автомобиле в детском кресле, получил травмы. Его доставили в Пружанскую центральную районную больницу. Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту случившегося. 
 

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