Большой подорлик станет птицей 2019 года в Беларуси, решили орнитологи. Это одна из самых редких хищных птиц в Европе, которая находится под угрозой исчезновения, сообщает общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Одна из самых больших популяций большого подорлика в мире гнездится в Беларуси. В наших лесах обитает 120-150 пар этих хищных птиц – больше, чем во всем Европейском союзе. Они предпочитают селиться в глухих местах на болотистой местности. Однако большому подорлику грозит исчезновение – из-за осушения болот, появления людей вблизи их гнезд. Птица настолько опасается приближения человека, что может даже покинуть гнездо с птенцами.

Для сохранения популяции «Ахова птушак Бацькаўшчыны» проводит акцию «Спаси орленка». Волонтеры организации ищут гнезда, чтобы отдать эти места под охрану.