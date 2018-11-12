Существенных осадков не будет лишь в субботу

1 ноября погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой влажной воздушной массе, поступающей с юга Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха максимальная в середине дня +9..+15°С, по юго-западу республики до +16..+18°С.

По данным Белгидромета, 2 ноября ночью сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, днем ожидается смещение малоактивного фронтального раздела с Западной Европы. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+11°С, максимальная - днем +8..+15°С, по юго-западу до +17°С.

3 ноября погоду обусловят атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Во многих районах страны пройдут кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный умеренный. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью +4..+11°С, максимальная - днем +8..+13°С, по югу республики до +15°С.