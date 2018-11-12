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01. 11. 2018

"Беларусь 5" покажет матч минского "Динамо" в КХЛ

Источник фото: ХК "Динамо"-Минск

1 ноября «Беларусь 5» и «Беларусь 5 Интернет» в прямом эфире покажут матч регулярного чемпионата КХЛ с участием минского «Динамо».

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В домашней поединке с пекинским хоккейным клубом «Куньлунь РС» столичные «зубры» попытаются при родной публике прервать антирекордную серию поражений, которая, к слову, на данный момент насчитывает 11 матчей.

Прямая трансляция игры начнется в 19.10 традиционным проектом «Овертайм. КХЛ» – спортивные эксперты и ведущие обсудят перспективы команд в предстоящем противостоянии.   

 

 

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