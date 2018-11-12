В ДТП на МКАД повреждены шесть автомобилей

В Минске грузовой автомобиль DAF на МКАД столкнулся с Renault. Всего в результате дорожно-транспортного происшествия оказались повреждены шесть автомобилей, а два водителя были госпитализированы.

Перестраиваясь со второй полосы движения в третью при съезде на Слуцкое шоссе, водитель грузовика не заметил, что один из автомобилей заглох, и следовавшие за ним машины остановились. В итоге DAF столкнулся с Renault, а далее сработала цепная реакция.

Из-за ДТП движение на этом участке было затруднено.