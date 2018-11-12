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01. 11. 2018

СМИ: в Минске за взятку задержан бизнесмен Израилевич

Источник фото: "Наша Нiва"

30 октября при попытке дачи взятки для урегулирования строительных вопросов был задержан бизнесмен Аркадий Израилевич, который занимался инвестициями в недвижимость (Виктория Плаза, Парк Плаза, жилые дома, Парк Авеню, бизнес-центр на Заславской), имел интересы в торговле нефтепродуктами и причастен к асфальтобетонному заводу в Минске.

Об этом сообщает "Наша Нiва" со ссылкой на достоверные источники. Адвокат бизнесмена Елена Колозаева «пока не готова об этом говорить».

В последнее время Аркадий Израилевич получил известность из-за ярой поддержки ресторана «Поедем-поедим», открывшегося вплотную к месту захоронения жертв сталинских репрессий в Куропатах. В частности, он судился с изданием «Новы час», публично радовался задержаниям протестующих против ресторана активистов.

Еще один конфликт, связанный с бизнесменом, произошел 27 октября, после того, как его автомобиль Bentley был припаркован в Минске на месте для инвалидов. Ведущий Юрий Таболин, который подпер машину Израилевича, так как имел право стоять на месте для инвалидов, затем столкнулся с хамством и угрозами.

 

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